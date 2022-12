Qatar 2022 | Australia ko 2-1 con i gol di Messi e Alvarez | l' Argentina fatica ma va ai quarti

(Di sabato 3 dicembre 2022) Al Rayyan, 3 dic. - (Adnkronos) - L'approda aidi finale del mondiale di. Partita non semplice per la 'Seleccion' che soffre fino alla fine per avere la meglio per 2-1 su un'che gioca una gara difensiva. Match bloccato per quasi tutto il primo tempo, al 35' un gran gol di(alla millesima partita in carriera) rompe l'equilibrio. Nella ripresa, l'continua ad attaccare, i 'Socceroos' si difendono ma incassano il 2-0 daal 57' a causa di un grossolano errore di Ryan. Nel finale, al 77', un tiro di Goodwin (deviato da Fernandez) beffa Martinez e accende il finale. L'soffre ma passa e neitrova l'Olanda. Prima frazione di gioco bloccata con poche ...

LUSAIL () - Sono Olanda e Argentina le prime due nazionali a qualificarsi per i quarti di finale die che si sfideranno a caccia di un posto in semifinale . Gli Oranje hanno superato 3 - 1 gli Stati Uniti : Depay ha aperto le marcature, Blind ha siglato il raddoppio e l'interista ...Le parole di Harry Kane prima dell'ottavo di finale dell'Inghilterra contro il Senegal a: "Mi concentro su quanto posso fare per la squadra" Harry Kane è intervenuto in conferenza stampa assieme a Gareth Southgate alla vigilia dell'ottavo di finale dicontro il ...L’attaccante dell’Inter continua a litigare con il Mondiale in Qatar e al 92’ riceve un servizio di Messi che lo mette davanti a Ryan, ma la conclusione si spegne sul corpo del portiere australiano. L ...Olanda contro Argentina. In palio un posto in semifinale ai Mondiali in Qatar. La Oranje, dopo aver liquidato senza grossi patemi gli Stati Uniti, approda ai quarti dei Mondiali per la terza volta ...