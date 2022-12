Milano Premier Padel P1 | sorteggiato il tabellone

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – I giocatori più forti del mondo ora conoscono il loro cammino verso la finale. Con il sorteggio delprincipale, che si è svolto all’Hotel Melià, è ufficialmente iniziato ilP1, ultima tappa della stagione del circuito che fa capo alla InternationalFederation (FIP) e sostenuto dalla ProfessionalAssociation (PPA), la realtà che riunisce i giocatori professionisti, e da Qatar Sports Investments (QSI) in programma da lunedì 5 a domenica 11 dicembre all’Allianz Cloud. I big entreranno tutti in scena nel secondo turno dela 48 coppie e sono attesi in Italia nelle prossime ore, al termine del Majordi Monterrey (Messico), con quarti di finale, semifinali e ...

I giocatori più forti del mondo ora conoscono il loro cammino verso la finale. Con il sorteggio del tabellone principale, che si è svolto all'Hotel Melià, è ufficialmente iniziato ilPadel P1, ultima tappa della stagione del circuito che fa capo alla International Padel Federation (FIP) e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA), la realtà che riunisce i ...Il tabellone delPadel P1 2022 . Il grande padel fa tappa in Lombardia, con 48 coppie a caccia del titolo. Appuntamento dal 5 all'11 dicembre con Alejandro Galan e Juan Lebròn, coppia numero uno al ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il club rossonero potrebbe perdere il giocatore per volare in Inghilterra. In Qatar è uno dei protagonisti della sua Nazionale ...