Milan | c’è un problema per l’addio di Bakayoko

Sky Sport

" Ilsta prendendo Sportiello per giugno . La trattativa prosegue ben spedita, l'intenzione è quella di chiudere già in questi giorni". Queste le parole di Di Marzio che dunque dà per quasi ...La sua convocazione, a casa, fu considerata una sorta di benedizione. Nel pensiero di Maldini e Pioli avrebbe potuto provocare la famosa scintilla per riaccendere il talento e invece il ... Milan e Inter agli ottavi di Champions nel 2012: chi c'era e cosa fanno i giocatori oggi