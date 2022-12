Menti & Commenti | quell’incontenibile “stranezza” del vivere

Giornale di Brescia

'L'Università è il passaporto per la crescita del Paese. E i luoghi del sapere che non spalancano le porte a tutto il suo capitale umano, inclusi gli studenti con disabilità, lo privano di idee,, occasioni'. Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. 'L'impegno del Ministero è ...Le "" del raggiro sarebbero due pensionati bresciani, un ottantenne di Ospitaletto e un sessantenne di Brescia. Perquisizioni a Milano e Brescia E' l'esito di una laboriosa attività di indagine ... Truffa alle imprese con false Pec e e-mail: le menti sono due bresciani Si tratta di un 80enne di Ospitaletto e di un 60enne della città raggiunti, con altre cinque persone, dal provvedimento dell’obbligo di firma ...Una sedia che si trasforma in una zattera di salvataggio, avanzi di banane trasformati in borse riutilizzabili: 100 dei migliori cervelli del mondo si riuniscono con idee che potrebbero salvare il mon ...