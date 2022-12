Hierro | «adoro Luis Enrique | ha attirato tutta la pressione su di sé lo adoro»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 dicembre 2022) Fernando, ex difensore di Real Madrid e sopratrutto della Spagna, si è concesso a Marca per parlare del Mondiale in Qatar fino a questo momento, con un focus sulla Spagna. Ex compagno di squadra diai tempi del Real,racconta sul ct: “Lo. Non so perché tutto ciò di cui parla sul suo Twitch abbia sorpreso così tanto, quello è il vero. Non mi sorprende affatto. Ho la sensazione che sia a suo agio. È così, allegro, rilassato e amichevole. Questo è ilche conosco. Siamo stati cinque anni compagni di squadra al Real Madrid, sette o otto in Nazionale e abbiamo fatto tante esperienze. Lo. È riuscito a unificare il messaggio ...