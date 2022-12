Disuguaglianze in crescita e classe media che scompare? Le statistiche dicono altro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Chi era Corrado Gini e perché oggi si parla così tanto di lui, al punto che s’è formata una coalizione trasversale, destra-sinistra, per mettere alla gogna la sua brillante innovazione? Se digitiamo il nome su Google troviamo che è nato nel 1884 a Motta di Livenza (oggi in provincia di Treviso); dopo gli studi di giurisprudenza a Cagliari comincia a occuparsi di statistica, disciplina ancora tutta da arare, prima a Padova poi a Roma, dove Benito Mussolini in persona nel 1926 lo incarica di fondare l’Istituto centrale di statistica, l’Istat del quale resta presidente fino al 1932. Tutt’che provinciale, viene considerato un luminare del secolo scorso e non solo in Italia: ha lasciato un segno indelebile al quale tutti, ancor oggi, fanno riferimento, cioè il coefficiente di Gini. Così viene chiamato il modo di misurare la diseguaglianza, quindi il rapporto tra ...

