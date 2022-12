Chiesa diventa l’uomo da sacrificare | fa male ma è necessario

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 3 dicembre 2022) Federicoè considerato il miglior laterale della Juventus e ora il suo ritorno fa ben sperare, peccato però che rischia la cessione. Quando la Juventus ha acquistato Federicodella Fiorentina tutti quanti tifosi erano davvero entusiasti dalla notizia dato che il figlio d’arte è sempre stato considerato come uno dei migliori in Italia Il grave infortunio che ha subito nella trasferta di Roma nel gennaio del 2022 però ha complicato davvero tantissimo i piani dei bianconeri, con il ragazzo che è stato costretto a sottoporsi a una serie incredibile di analisi e soprattutto la riabilitazione si è protratta e non poco. LaPressePrima della sosta per il Mondialeera finalmente tornato in campo, facendo vedere a tutti quanti come mai il molti lo considerano uno dei migliori laterali al mondo. Purtroppo però la sua ...