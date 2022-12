Studio Cataldi

Per questo motivo anche quando il coniuge spia il cellulare dell'altrolo stesso reato. ... La corte diha stabilito infatti che la condivisione della password per l'account e - mail ...Ugualmente,una truffa chi sostituisce lo sportello bancomat con uno in grado di clonare ... Ad esempio, secondo lacostituisce truffa ai danni dell'Inps: la fittizia assunzione di ... Cassazione: commette reato il medico di guardia che non va dalla paziente "Ucciso per aver reagito alla rapina". Le condotte ascritte agli imputati cristallizzate nei vari gradi di giudizio. Ecco le motivazioni della sentenza ...La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, al termine della camera di consiglio, ed accogliendo le tesi difensive (il Procuratore Generale aveva chiesto la conferma delle precedenti decisioni) ...