Caro Ian | se non hai niente da dire | basta semplicemente non scriverlo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Non solo i romanzi sono spesso copie di copie, oggigiorno. Sovente anche i saggi, soprattutto se scritti da autori che devono onorare stringenti contratti editoriali – se non c’è la sicurezza in merito, il sospetto è quantomeno lecito. Un esempio potrebbe essere Lo spazio dell’immaginazione (Einaudi) di Ian McEwan. Il tema è dei più interessanti: la letteratura e l’impegno civile. Il sottotitolo, Riflessioni sul saggio di George Orwell «Nel ventre della balena», rimanda a uno dei migliori contributi teorici dell’autore di 1984. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2022 Peccato che le elucubrazioni di McEwan siano piuttosto confusionarie, espresse con prosa scialba da autentico impiegato della cultura in fase di prepensionamento. Quanto scritto, fatta salva la differenza di esempi, non aggiunge e non toglie quasialla ...