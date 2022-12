Banksy in Ucraina | rimosso un murale da un edificio

Il murales diche ritrae una donna con una maschera a gas, rubato dal muro di un edificio distrutto in, è stato recuperato ed è intatto. La polizia ha annunciato di aver arrestato diverse persone a ...Un ruolo quanto mai attuale anche alla luce delle sue opere recentemente rivendicate in. Il ... Una delle opere diin mostra al Salone degli Incanti: Fallen Angel La seconda contiene ...Roma, 3 dic. (askanews) - Il murales di Banksy che ritrae una donna con una maschera a gas, rubato dal muro di un edificio distrutto in ...Il notiziario video di Arte per raccontare i problemi dei cittadini europei. In questo numero: mondiali in Qatar, abolizione della corrida in Francia, le opere di Banksy dividono l’opinione pubblica i ...