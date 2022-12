Varese | incendio in una palazzina | un morto e otto intossicati

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Una donna di 78 anni ha perso la vita nell’dellain cui abitava a Gallarate nel vares. E’ accaduto poco dopo le 17 di oggi. Altrepersone residenti nello stesso condominio sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dicon due automediche, 4 ambulanze e un mezzo di coordinamento delle maxi emergenze, oltre ai vigili del fuoco e a personale delle forze dell’ordine. Lepersone intossicate sono state trasferite in ospedale, in codice giallo, con sintomi da intossicazione da fumo. Per la signora, invece, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. L'articolo proviene da Italia Sera.

