Tebas ancora contro la Juve | «Non credo che sia un leader per parlare al calcio europeo di sostenibilità»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Javier, presidente de La Liga spagnola, ha parlato durante l’evento di presentazione del report di KPMG sulla Superlega Javier, presidente de La Liga, è tornato a stuzzicare lantus. PAROLE – «La Liga parla difinanziaria dal 2020, ma non ho mai sentito nessuno dei promotori della Superlega, dal Real allantus,di questa cosa in nessuna delle riunioni della UEFA, né ad alta e né a bassa voce. Non ci possono dare lezioni didella Superlega, almeno due di questi tre club. Lantus innanzitutto con le notizie di questa settimana, nonche sia unperal...