Sesso | la “sindrome del lenzuolo” sta colpendo molti uomini | c’è una cura

... spesso entra in conflitto con le gerarchie o ha un carico di lavoro tale da causare una...di dialogo con una chiesa che ha sempre avuto una "parola dura" sull'omosessualità e sulin ...La Giornata Mondiale per la lotta contro l'AIDS (Acquired Immune Deficiency), negli ... sono persone sempre più giovani, in particolare maschi che fannocon maschi (MSM), oltre che ...Secondo gli andrologi, sono circa 4 milioni gli uomini che rinunciano al sesso a causa di dolore fisico e/o psichico associato.Un tempo erano le donne a non volerlo fare, accampando mal di testa e andando a letto prima. Adesso le cose stanno cambiando e ci sarebbero molti uomini che non hanno più voglia di fare sesso, sia per ...