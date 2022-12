Sacerdote arrestato dai russi in Ucraina

(Di venerdì 2 dicembre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Subito dopo la Messa, militarihannoin chiesa un giovaneDonetsk, entrati in Chiesa, subito dopo la Messa, militarihanno catturato e portato via don Oleksandr Bogomaz, giovane, parroco di Melitopol. Piccolo centro nel Donetsk. Si ignora dove il parroco sia stato condotto. A darne la notizia ai microfoni del L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

È il terzocattolicoin pochi giorni dall'esercito russo senza alcuna accusa. Don Oleksandr è stato preso con la forza nella sua chiesa, davanti ai fedeli impietriti. Don ...È il terzocattolicoin pochi giorni dall'esercito russo senza alcuna accusa. Don Oleksandr è stato preso con la forza nella sua chiesa, davanti ai fedeli impietriti. Don ...La guerra in Ucraina giunge al 282esimo giorno. Un nuovo attacco dell'esercito russo è stato sferrato in un villaggio di Zaporizhzhia ...A Militopol, in Ucraina, un terzo sacerdote cattolico è stato arrestato dai russi. Lo ha reso noto Maksym Ryabukha, nuovo vescovo ausiliare dell'Esarcato arcivescovile di Donetsk. Il prete, don Oleksa ...