Rai | slitta ancora “Non sono una signora” | lo show sulle Drag Queen con Alba Parietti

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nientein casa Rai Chiedete a Fuortes perché L’Identità, di Nicola Santini, pag. 23 “Nonuna” non vedrà l’il 7 dicembre. E noi non vedremo. Eppure è tutto pronto: il programma dedicato alle competizioni traè già stato registrato, montato, previsto inizialmente per il 7 novembre, promosso ai cinque venti per il 7 dicembre prossimo, stoppato di nuovo. E per adesso rimandato al 14 febbraio. Fino al prossimo rimando. Al posto di, che già si era, giustamente, spesa in interviste su stampa e ervizi di promozione del programma, vedremo Cristiano Malgioglio, con “Mi Casa es tu Casa“. Il motivo? Non pervenuto. L’azienda non si è giustificata con il proprio pubblico. A chiunque vengano ...