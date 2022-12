Racconti di Natale | L M Alcott | atmosfere fiabesche raccontate dall’autrice di Piccole Donne

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia,di L.M.; una serie di brevi storie dallemagiche, confezionate da buoni sentimenti e valori, perfette per essere lette durante il periodo natalizio.di, L.M.e lenatalizie Credits: viaggiascrittori.comdidi L. M.è una raccolta di brevi storie natalizie, perfette da leggere aspettando che, la magia del, si compia. Chiunque abbia amato lanon può non associare a questo periodo una della citazioni diventate più famose delle letteratura dell’infanzia e, per l’appunto, delle...

Il Gazzettino Metropolitano

... ogni weekend i bambini saranno coinvolti in attività ludiche, workshop a tema natalizio, letture animate, musiche e proiezioni didi. Sant'Agata Feltria si trasforma, come di ...Alle ore 16.30 al Teatro Manzoni "Rudolph e Babbo",per marionette e attore di e con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal . Mercoledì 21 dicembre alle ore 17 a Civica "Pick a pine ... I racconti dai nostri lettori: 'Il Natale' - «I soldi per i regali non mi bastano, temo di dover dire ai miei figli la verità su Babbo Natale». Una mamma scozzese ha raccontato il suo piccolo dramma in un video su TikTok.Villa Borghese - da sabato e fino all’8 gennaio - ospiterà il Christmas world, torna Panettone Maximo, il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio ...