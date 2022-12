Quanto ci costerà l' Europa

Leggi su panorama

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel 2023 la pubblica amministrazione dell’Unioneai contribuenti 830 milioni di euro in più rispetto all’anno in corso. Questo dice il Bilancio di previsione che Panorama ha visionato. Migliaia di pagine rivelatrici, voce per voce, dei considerevoli aumenti a beneficio degli euroburocrati. Ma che chiaramente graveranno ulteriormente sulle spalle (anche) degli italiani. Da 10 miliardi e mezzo di euro (per l’esattezza 10.620.124.324) a 11 miliardi e mezzo (11.448.802.167). Basta questo dato per capirecresceranno le spese della macchina europea l’anno prossimo. Parliamo infatti dei costi della «pubblica amministrazione europea», e dunque di tutte le varie istituzioni Ue, dal Parlamento alla Commissione passando per il Consiglio, nel 2023 rispetto all’anno che sta per finire. Un incremento di spesa imponente, che ammonta a quasi 830 milioni ...