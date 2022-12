Piogge e temporali al Centro-Sud | allerta gialla in 9 regioni

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia. Una perturbazione presente sull’Europa occidentale richiama, verso l’Italia, correnti meridionali umide e instabili, che causeranno un moderato peggioramento sulletirreniche, in estensione domani a Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, ha emesso un’su parte di Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e su Lazio, Calabria e Sicilia. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, si avranno dalle prime ore di domani mattina in Toscana, in Sicilia, specie settori nord-orientali, e in Calabria, specie settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. I fenomeni meteo, impattando sulle ...

Protezione Civile

Peggioramento in estensione su Sicilia e Calabria Ancora maltempo sull'Italia. Una perturbazione presente sull'Europa occidentale richiama, verso l'Italia, correnti meridionali umide e instabili, che ...Meteo, weekend con: aria fredda verso Europa Neve in arrivo sulle Alpi e fino anche a bassa quota al Nord - Ovest. A seguire, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano , ecco una ... maltempo in arrivo piogge temporali al centro-sud 3' di lettura 02/12/2022 - BOLOGNA - “Confermato l’imminente arrivo di una nuova ondata di maltempo su gran parte d’Italia, ad opera dell’ennesimo vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo cent ...Viareggio, previsioni meteo per il 3/12/2022. Giornata caratterizzata da pioggia moderata o forte, temperatura minima 9°C, massima 11°C ...