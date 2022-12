Pappagallo e lo “Spadellata Tour”. Il professionista dei fornelli presenta il suo ultimo libro... cucinando

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non chef, ma "cuciniere curioso" si definisce Lucadei, in questi giorni inper l'Italia con un interessante progetto on the road che da oggi approderà anche ...

... il cuoco di Grossetosta toccando diverse città della nostra Penisola con il suo "Tour", per celebrare l'uscita dell'ultimo libro "Tutti i sapori di Casa" , edito da Vallardi e ...... il cuoco di Grossetosta toccando diverse città della nostra Penisola con il suo "Tour", per celebrare l'uscita dell'ultimo libro "Tutti i sapori di Casa" , edito da Vallardi e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il viaggio del famoso cuoco toscano per la promozione del suo libro “Tutti i sapori di Casa Pappagallo” durerà un mese, toccherà 80 città e circa 100 librerie, compresa la Riviera delle Palme. “Tutti ...