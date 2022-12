L’ultima di Salvini | “Chi paga 2€ di caffè con la carta è solo un rompipalle”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo la squisita lezione di ornitologia tenuta in merito alla discussione sul Ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteoè tornato a volare altissimo affrontando un altro dei temi cardine del Centrodestra al Governo, quello dell’utilizzo del contante. Rispondendo ai cronisti che lo interrogavano sull’innalzamento a 60 euro della soglia per ilmento con carte elettroniche contenuto in Manovra,, recatosi a Palermo per l’udienza del processo Open Arms, ha sentenziato: “Io sono un liberale, ognuno deve essere libero dire come vuole. Se uno vuolere due euro di caffé con ladi credito èun. Io cerco dire in contanti perché a me piace andare a ...