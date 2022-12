Luis Enrique | quei minuti con la Spagna eliminata e l' infarto | Menomale che…

DOHA (Dubai) - Il ct della nazionale iberica critica la condotta della propria squadra dopo la sconfitta contro il Giappone. "Nel calcio ci sono i meriti e io non sono per niente contento - ha ...I Samurai Blue , dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro la blasonata Germania , ieri sera si sono sbarazzati pure della Spagna di. Sempre in rimonta, sempre 2 - 1 , sempre lottando ...A prendere peggio la sconfitta contro i giapponesi è proprio l'allenatore spagnolo, che odia perdere. Ma ora il calendario è agevole e lo spavento può motivare la nazionale a fare meglio ...A segno in nazionale con continuità dal 2016, ai Mondiali e agli Europei, con la gestione Luis Enrique si esalta: già tre reti in tre partite in Qatar. E pensare che da ragazzino giocava in porta..