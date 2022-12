“Harry e Meghan” | arriva su Netflix la docuserie bomba | ecco il teaser

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “. Un evento globale. Prossimamente, solo su“, questo è il breve commento a corredo del post pubblicato da, che annuncia una delle novità più attese in arrivo nella sua programmazione. Il secondogenito di Re Carlo III e l’ex attrice americana saranno infatti protagonisti di unain sei episodi, disponibile a partire dall’8 dicembre 2022. Il progetto, frutto dell’accordo sottoscritto tra la coppia e il colosso di Los Gatos, viene definito come “dettagliato e senza precedenti” perché offre al telespettatore la possibilità di capire come sia nato l’amore tra i due e cosa li abbia spinti poi, non senza polemiche, ad allontanarsi dalla famiglia reale per trasferirsi negli Stati Uniti. Vi ...

Tutti i segreti sulla vita diin una nuova docuserie in sei episodi intitolatae diretta da Liz Garbus, che andrà in onda prossimamente su Netflix: la rete ha condiviso su Instagram le prime immagini. ...Markle ed'Inghilterra: immagini, parole e accuse della docu - serie da 100 milioni di dollari - guarda LE PAROLE - Ed ecco il dialogo che sarebbe avvenuto tra le due, in cui la ...I tabloid inglesi non usano mezzi termini e parlano di una vera e propria “guerra tra i Wales e i Sussex”. In effetti, Harry e Meghan avrebbero potuto aspettare qualche giorno e diffondere il trailer ...Kate e William rispondono al documentario Netflix su Harry e Meghan con un bagno di folla a Boston: ricevono mazzi di fiori e salutano fan in lacrime ...