Grecia | Castaldo M5S | ' solidarietà a Schlein e a tutta l' ambasciata italiana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - “Condanniamo nel modo più assoluto il vile attentato che ha colpito Susanna, prima consigliera dell'd'Italia in. A lei e a tutto il corpo diplomatico di stanza ad Atene inviamo la nostrae vicinanza. Confidiamo nelle indagini della polizia greca per assicurare alla giustizia i responsabili di questi gravi atti criminosi. Tutto il nostro Paese unito deve supportare l'eccellente lavoro del nostro corpo diplomatico all'estero stringendosi intorno a Susanna”. Così Fabio Massimo, europarlamentare e coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle.