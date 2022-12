Elio reinterpreta Enzo Jannacci al Teatro Cilea di Napoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Aldiandrà in scena lo spettacolo Ci vuole orecchio con cui. Un lungo viaggio musicale a cui il pubblico potrà assistere venerdì 2 dicembre, e in replica sabato 3 e domenica 4 dicembre. Lo spettacolo permetterà di dar vita ad un inatteso incontro musicale tra il cantante-chirurgo milaneseed un altro milanese doc:. La voce della storica bande Le Storie Tese si esibirà sul palco con canto e recitazione., però, non sarà l’unico protagonista indiscusso a dominare il palcoscenico. Con la regia, e drammaturgia, di Giorgio Gallione e gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, troviamo anche Alberto Tafuri ...

