Covid | Fontana chiese al governo di non istituire la zona rossa nella Bergamasca | cosa stava accadendo tra febbraio e marzo del 2020

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una mail, inviata alle 16.59 del 28del, dalla casella di posta del presidente della Regione Lombardia, in cui si chiede di nonlaad Alzano Lombardo e Nembro (al contrario di quanto successo, cinque giorni prima, nei Comuni di Codogno e a Vo’ Euganeo, messi in quarantena) ma di mantenere le misure della settimana in corso. Tradotto: misure più blande, dagialla (la chiusura delle scuole, di fatto). I destinatari della proposta di Attiliosono quattro: Protezione civile, presidenza del Consiglio, ministero dell’Interno e ministero dello Sviluppo economico. L’oggetto della mail è “Urgente – proposte misure contenimento della diffusione del Coronavirus ordinanza integrazione medie e grandi strutture di vendita”. Il ...

L'AQUILA - Dopo due anni di stop, a causa delle restrizioni, all'Aquila torna la fiera dell'epifania, uno degli appuntamenti più attesi della città. Il ... San Bernardino e laLuminosa. '...Federica Venni per www.repubblica.it ATTILIOIlirrompe nella campagna elettorale per le elezioni regionali in Lombardia. A far scoppiare il caso è una e - mail del 28 febbraio 2020, pubblicata sulla versione online del quotidiano ...Pierfrancesco Majorino, candidato presidente di Regione Lombardia torna sulla vicenda della mancata zona rossa in Val Seriana ..."Prendiamo atto delle dimenticanze che sono state contenute nel servizio (del quotidiano Domani, ndr) dove non si scrive quel dettaglio che la diffusione del virus 'era sotto controllo clinicamente' e ...