Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2022 ore 09 | 45

(Di giovedì 1 dicembre 2022)DEL 30 NOVEMBREORE 20:20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. AL MOMENTO LA CIRCONE RISULT AREGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DELLAPERMANGONO CODE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PARATICA IN DIREZIONE POMEZIA ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA SARA SPANO’ E ASTRAL ...

