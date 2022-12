Questa manovra non deve privilegiare il pubblico rispetto al privato

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ci vorranno quasi altre tre settimane prima che laEconomica arrivi alla Camera per la discussione; il giorno indicato dovrebbe essere il 20 per Montecitorio ed il 27 per il passaggio finale al Senato. C’è quindi tempo per modifiche e le richieste dell’opposizione ma anche della maggioranza diciamo non mancano. Forza Italia chiede maggior spazio per la detassazione giovanile, La Lega insiste sulle pensioni, l’opposizione chiede un taglio maggiore al cuneo fiscale per i lavoratori. Tutto normale infase di discussione per ognieconomica. C’è però un fatto che merita attenzione. Sappiamo tutti che soldi per fare miracoli non ce n’erano; sappiamo anche che la prima vera urgenza di ciascun italiano, singolo cittadino e (peggio ancora) impresa sia il caro-bollette. Bene quindi ha fatto Giorgia Meloni a destinare qui ...