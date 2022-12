“Nel 2014 l’Ucraina rifiutò accordo sul Donbass Putin non è un pazzo | ha una strategia” | per la prima volta Renzi “contestualizza” il conflitto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Sono contro la guerra in Ucraina e la decisione di invaderla è stata una pazzia. Manon è un, come si legge, ha una”. Matteoera atteso al processo Consip, come testimone, e invece era a svolgere l’attività di confeere a Bangkok accanto al vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul, come scrive Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano. Per lail leader di Italia viva ha parlato delin un’altra prospettiva,ndolo, dal punto di vista geopolitico. Come quando, a un certo punto, ha raccontato il retroscena dell’incontro con Vladimire Petro Poroshenko, nel: “Da presidente di turno del Consiglio Ue proposi un ...

