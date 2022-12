Lewandowski e il gesto furioso di Messi | cosa si sono detti a fine partita

Leo Messi ha cercato di saltare, ma il polacco lo ha fermato in modo irregolare per poi scusarsi con il fuoriclasse argentino. La scena tra i due capitani non è passata inosservata, anche ...... il bomber del Barcellona ha provato a dare la mano alla Pulce che però non ha restituito il. ... Lo stesso Messi nel post gara ha avuto un breve dialogo con, chiarendo quanto accaduto ...I due capitani si erano scontrati in mezzo al campo, e al fischio finale sono rimasti a parlare per qualche secondo cercando un confronto ...Episodio particolare durante Polonia-Argentina, protagonisti i due capitani e calciatori più rappresentativi: Messi e Lewandowski ...