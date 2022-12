L’autore per bambini Vakulenko rapito e ucciso dai russi | prima di sparire seppellì in giardino il suo diario

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’orrore della guerra e la sua ferocia hanno fatto irruzione in casa deldi testi per, l’ucraino Volodymyr. Il recinto della poesia e dell’armonia all’interno del quale si era rifugiato, grazie alla letteratura per ragazzi a una poetica che mescolava neoclassicismo e gusto per l’assurdo, non ha retto alla brutalità degli invasori che il 23 marzo, agli inizi del conflitto, hanno bussato alla sua porta per prelevarlo. Interrogarlo. Torturarlo, per poi liberarlo. Per poco, però: ad aprile, infatti, ihannonuovamente lo scrittore e attivista 50enne: e da quel momento in poi, però, di lui non si è saputo più nulla. Fino ad oggi… Volodymyr, lo scrittore perdai ...