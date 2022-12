Juve | Pogba non si ferma | recupero più vicino VIDEO

TORINO - (e.e.) Il ginocchio sta bene e i video postati servono a certificarlo. Paulsta ultimando la vacanza e non smette di lavorare duro in palestra . Il Polpo forza e non ha dolore. Buon segno. Raccontano gli amici che il francese ha una voglia matta di tornare in gruppo, ...Da un punto di vista tecnico, infine, con il recupero die l'ascesa di Miretti e Fagioli , la Juventus ne ammortizzerebbe bene la partenza.Paul Pogba, con post su Instagram, ha espresso tutta la sua voglia di tornare in campo con la Juventus: " Of course I wanna be back on the pitch right !", ha scritto il numero 10 ...19:54 - Paul Pogba, attraverso le sue Instagram Stories, ha condiviso alcuni video e foto che lo ritraggono mentre si allena duramente in palestra . Il numero 10 juventino, adesso, è a Miami e si sta ...