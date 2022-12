Accertamenti immediati Nordio | pugno di ferro sulle toghe | perché Renzi gode

ilGiornale.it

... che la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale perdopo il colpo preso. Nella ... ma anche di dare consequenzialità agli annunci fatti per interventied evitare ben più ...ponevano i Carabinieri nelle condizioni di procedere a perquisizione domiciliare e, nell'abitazione del 19enne, veniva trovato oltre mezzo chilogrammo di stupefacente e vario ... Fondazione Open, Nordio in campo: "Rigorosi accertamenti" Il ministro della Giustizia annuncia "un'immediata indagine conoscitiva" attraverso l’ispettorato generale sul caso della trasmissione degli atti dell’inchiesta Open al Copasir da parte della procura ...Rispondendo a un'interrogazione di Renzi, il Guardasigilli assicura il massimo impegno del ministero per chiarire i punti indicati ...