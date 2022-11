Volley femminile | Chieri liquida il Gacko e avanza in Challenge Cup Rozanski e Villani in bella mostra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022)si è qualificata ai sedicesimi di finale dellaCup 2022-2023 di, la terza competizione europea per importanza. La compagine piemontese ha surclassato il modestocon un secco 3-0 (25-12; 25-16; 25-13) in terra bosniaca, replicando così il successo dell’andata e proseguendo la propria avventura in campo continentale. Tutto estremamente semplice per il sestetto italiano, che si sta togliendo soddisfazioni nella sua prima apparizione in campo internazionale. Il prossimo avversario uscirà dal confronto tra le polacche del Legionovia e le greche del Thetis Voula (0-3 all’andata, ma le polacche hanno la possibilità di ribaltare il risultato di fronte al proprio pubblico). Le registe Rachele Morello e Francesca Bosio hanno mandato in doppia cifra la schiacciatrice Olivia ...