Traffico Roma del 30-11-2022 ore 07 | 30

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionebloccato lungo la complanare della carreggiata esterna raccordo per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante che ha urtato Il Pilastro via di Tor Bella Monaca al momento l’assicurazione bloccata all’altezza dell’uscita di Tor Bella Monaca Pertanto è istituita l’uscita obbligatoria a Tor Bella Monaca per coloro che transitano sulla comprare aperta invece di sorpasso per chi transita sulla corsia centrale del raccordo trafficata la carreggiata interna del raccordo ci sono lentamente tra Casilina e doppia fila sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo auto in fila sul Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro città intenso ilsulla Flaminia con rallentamenti e code ...