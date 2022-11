Mercatini di Natale 2022 a Piazza Navona | tutti gli stand

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Molti paesi iniziano a prepararsi per accogliere i molteplici turisti provenienti da ogni parte del mondo, per godere della magia dele della tradizione del posto. A Roma si respira già l’atmosfera natalizia e dopo due anni di pandemia,torna ad accogliere turisti, Babboe la Befana. Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2023, non perdete l’occasione di farvi un giro in uno dei posti più belli della Capitale, ecco cosa vi attende.diCome da tradizione,proporrà per il periodo natalizio bancarelle con le tipiche delizie gastronomiche, gli immancabili presepi, giocattoli per i bambini, artigianato e ancoracon libri, stampe per ...