La mamma che chiede alla banca i soldi per curare la figlia | «La malattia non aspetta | preferisco pagare»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Cira Maniscalco ha unadi 8 anni che soffre di una raraneurologica. Per garantire le curebambina ha chiesto un finanziamento di 30 mila euro a una. Perché nella sua città, Palermo, e nella sua regione le visite e gli esami hanno liste d’attesa troppo lunghe. Lo spiega lei stessa in un’intervista a Repubblica raccontando di un encefalogramma fatto dopo pochi giorni pagato 250 euro: «Non è stata una scelta, ma una necessità. Miaha una rara patologia neurologica che ricontrolli annuali. A maggio il medico le ha prescritto un elettroencefalogramma nel sonno, tecnicamente chiamato polisonnografia, con priorità breve, da eseguire cioè entro dieci giorni. Sono andata al centro prenotazioni dell’ospedale pediatrico Di Cristina. Mi è stato risposto ...

