La gaffe di Papa Francesco sulle minoranze etniche e il difficile dialogo con la Russia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per la prima volta, almeno in maniera così esplicita,ha indicato il responsabile della guerra di aggressione all’Ucraina: “Certamente, chi invade è lo stato russo. Questo è molto chiaro”, ha detto intervistato da America magazine. E, com’era ovvio, ha ricevuto una reazione sdegnata da parte del regime putiniano, che si è aggrappato a una frase infelice del Ponteficerusse. “Quando parlo dell’Ucraina, parlo di un popolo martirizzato. Se hai un popolo martirizzato, hai qualcuno che lo martirizza”, ha detto ilnell’intervista alla rivista dei gesuiti americani. “Quando parlo dell’Ucraina, parlo della crudeltà perché ho molte informazioni sulla crudeltà delle truppe che entrano”. “In genere – ha aggiunto – i più crudeli sono forse quelli che ...

Mentre uno sgherro del satrapo ceceno Kadyrov ha detto che le parole delsono una reazione alla 'posizione di ultimatum di Kadyrov e della sua squadra', contro la 'lobby globale Lgbt'. L'uscita ...Ucraina, Papa Francesco spinge per la tregua di Natale ma la sua gaffe sui ceceni complica tutto Il Pontefice accusa Mosca di essere responsabile della guerra, ma dice che "i più crudeli sono quelli che sono della Russia ma non sono della tradizione russa, come i ceceni, i Buriati e così via". Le ...Papa Francesco è «vittima della propaganda» occidentale e del pressing «dei mass media». Dopo la reazione del ...