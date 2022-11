La donna uccisa a coltellate dal marito a Milano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’ha colpita ripetutamente con un’arma da taglio, probabilmente un coltello da cucina. L’ha lasciate riversa sul pavimento della loro abitazione di via Lope de Vega – nel quartiere Barona – in una pozza di sangue. Poi è sceso in strada, ha fermato una volante dei carabinieri nella vicina via Liguria e ha confessato l’efferato delitto di cui si era reso protagonista nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno. Questa è la storia di unche uccide la moglie. Un caso di femminicidio, l’ennesimo, avvenuto a. Femminicidio, ladalA colpire con numerosi fendenti fatali il corpo della moglie – unadi 51 anni – è stato il(59 anni) al culmine di quella che, stando alle ...

'Lavorava e si occupava dei figli, il problema era il marito: una persona violenta, sia con la moglie che con i figli'. Così Virginia Testoni, vicina di casa dellaa coltellate dal marito in zona Famagosta a Milano. 'Abitando qui si sente quando una famiglia litiga - racconta ancora la, che è anche presidente del comitato di quartiere 'Gino