Juve | pronta in Procura la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli e altri indagati

in Procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone (16, compresa la società ...La procura di Torino ha pronti i rinvii a giudizio per Andrea Agnelli e le altre persone coinvolte nelle indagini sui conti dellaLa Procura di Torino hala richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della. Secondo quanto riportato dall'Ansa il provvedimento riguarda l'ex presidente Andrea Agnelli e ...È pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone che nelle scorse settima ..."Juventus non ha bisogno di nuovo capitale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Exor John Elkann rispondendo alle domande degli analisti ...