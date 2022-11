Frenata Juve | con il Como finisce 1-1 Goldoni trascina il Sassuolo | 2-0 contro la Samp

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La domenica della 10ª giornata di Serie A Tim 2022/23 non è stata avara di emozioni, anzi. Soprattutto dallontus Training Center è arrivato il risultato più inaspettato perché la squadra di Montemurro è statadal. Un testa-coda di classifica che ha sorriso alla formazione lariana che è riuscita a recuperare lo svantaggio e a portare a casa un punto d’oro per la classifica e per il morale. Nel primo tempo del match però è partita subito forte lantus che con Cantore ha trovato il suo primo tiro della gara. La numero 9 bianconera da posizione defilata ha liberato la conclusione che tuttavia ha soltanto sfiorato il secondo palo, non senza qualche brivido per il. Pochi minuti più tardi è stata ancora Cantore ad innescare un’altra azione offensiva dellantus, ...

: con il Como finisce in parità, ora la Roma è a +6. Oggi il posticipo Parma - ...Serie A TIM: con il Como finisce 1 - 1. Goldoni trascina il Sassuolo: 2 - 0 contro la Samp Il Como neopromosso stoppa la Juventus: e ora la Roma è a +6. Che giornata per Goldoni: gol e assist per ...Il presidente federale frena anche le voci su possibili ripercussioni a livello sportivo sulla Juventus. "Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che ...Grazie soprattutto alla spinta dei mercati emergenti (Corea del Sud in testa), le Borse chiudono un novembre da record - Attesa per il discorso di Powell - Ottimo debutto di DRS (Leonardo) al Nasdaq ...