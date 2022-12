Davide Rebellin è morto | travolto da un camion pirata a Vicenza

Agenzia ANSA

, 51 anni, vincitore di una Liegi - Bastogne - Liegi e di una Amstel Gold Race oltre che di una tappa al Giro d'Italia 1996, è morto dopo essere stato travolto da un camion mentre si ...La tragica morte diha sconvolto il mondo del ciclismo. 'Rimango tremendamente scioccato nell'apprendere questa triste notizia. Che la terra ti sia lieve, R. I. P.', ha commentato sui social ... Morto Davide Rebellin, travolto in bici da un camion È l’opinione del pubblico ministero Giancarlo Mancusi, in forze alla Procura di Bergamo, nel commentare la morte dell’ex campione di ciclismo Davide Rebellin in un incidente stradale nel vicentino.Davide Rebellin 51enne era in sella alla sua bici ed è stato travolto da un camion a Montebello vicentino (Vicenza). Fot Facebook. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Gazzettino, il mezzo p ...