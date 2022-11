Come ripristinare il Microsoft Store su Windows 11

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilpermette di scaricare le app più famose per il sistema operativo senza doverle cercare su Internet, offrendo quindi un livello di sicurezza superiore quando si installano nuovi programmi (paragonabile al livello di sicurezza offerto da Mac con il suo App). Purtroppo anche ilpuò incappare in qualche errore fastidioso sull'ultima versione del sistema operativo, ossia11: l'app potrebbe non aprirsi, rimanere con una finestra bianca o non scaricare le app e i relativi aggiornamenti, risultando quindi inutile per il suo scopo. Nella guida che segue vi mostreremo i migliori consigli perilsu11, così da poter ...