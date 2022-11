Carne d' orso servita al ristorante | scoppia la polemica Michela Brambilla | ' Aberrante | chi controlla?'

Tiscali

d'servita al ristorante . La scelta di un ristorante di Pordenone di servire ladell'animale ha scatenato un'accesa polemica in cui è intervenuta anche Michela Vittoria Brambilla, ...TEMI:cenaMaria Vittoria Brambilla notizie friuli notizie pordenoneristorante friuli spezzatinoUltime Notizie Lo spezzatino dicon polenta nel ristorate ... Il ristorante italiano che serve carne di orso in spezzatino. Sorpresa e corsa a mangiarlo Mangiare carne di orso al ristorante. Accade in provincia di Pordenone dove il plantigrado viene servito con polenta, su prenotazione. Costo 18 euro. E il proprietario pare esserne molto orgoglioso: ...Un piatto a 18 euro (solo su prenotazione). La titolare: «Vengono apposta per assaggiarlo. La carne proviene dalla Slovenia dove la caccia all’orso è permessa» ...