A&Co – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) A&Co. Via Piero Capponi, 5 – 20145Tel. 02/92869500 Sito Internet: www.aandco.it Tipologia: enoteca Prezzi: Chiusura: Domenica; Lunedì mattina OFFERTA Su quali criteri si fonda una buona enoteca? Un solo paragrafo non basterebbe per annoverarne tutte le sfumature, ma possiamo comunque distinguere tre fattori fondamentali: una cantina variegata e pregevole, un “Virgilio” abile nel guidare e consigliare il cliente e un ambiente accogliente, ben strutturato. Con questi parametri di giudizio A&Co passerebbe l’esame a pieni voti. Una sala moderna con due poltrone marroni in pelle e un design accattivante fa da cornice a un panorama con oltre mille etichette che comprende piccole realtà artigianali, imprenditori di nicchia e colossi del mainstream di qualità. Oltre a vini rossi, bianchi, rosati e dolci, ci sono Champagne, spumanti, prosecchi, liquori e ...