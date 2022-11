Post gara Giampieretti | “Un peccato essere stati ripresi due volte”

(Di martedì 29 novembre 2022) Con le assenze di Mister Bucchi, squalificato, e del vice allenatore Mirko Savini, influenzato, è stato Flavio, collaboratore tecnico, a commentare la partita nella sala stampa del Druso: “Oggi abbiamo dato continuità alla bella prestazione fornita col Frosinone, unandati in vantaggio dueper poi, ma restano la buona prestazione e il risultato. In settimana abbiamo chiesto ai centrocampisti d’più efficaci e propositivi, così è stato, tanto che Ciciretti e Calihanno segnato. Giordano? Il Mister si basa molto sugli allenamenti settimanali e Giordano si è meritato ilo da titolare. Lungoyi? Lo abbiamo utilizzato dall’inizio perché poteva attaccare la profondità”. Fonte ...

Cagliari Calcio

In2, dove Pietro Grima ha conquistato la pole position precedendo Fabrizio Anello, è maturato ...Views: 11In linea di massima, oltre all'approccio alla, siamo stati bravi a non fare entrare in partita ... di 'Pietro Fazio'Views: 9 POST GARA Lo hanno precisato sia Grosso che Garritano nelle dichiarazioni post gara. «C'è grande rammarico per il risultato - ha detto il tecnico - ma abbiamo fatto una grandissima prestazione che meritava i ...Green Basket Palermo torna in palestra dopo la sconfitta interna imposta dalla prima della classe Agribertocchi Orzinuovi per 61-76, al termine di una gara nella quale i palermitani hanno messo a dura ...