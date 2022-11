Omicidio Carol Maltesi | Davide Fontana creò un falso profilo per chiederle un video estremo

(Di martedì 29 novembre 2022) L’ultimo cliente che avrebbe chiesto la realizzazione di unnon è mai esistito: è quanto ha rivelato lunedì 28 novembre il maresciallo maggiore Matteo Lorandini, appartenente al Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Breno, durante la seconda udienza del processo a carico di. La richiesta alla 26enne, uccisa in un appartamento di Rescaldina (Milano) prima di essere fatta a pezzi, congelata e gettata in alcuni sacchi in un dirupo alle Paline di Borno, al confine tra Bergamo e Brescia, era infatti stata recapitata tramite il social network “Only Fans”, ma dietro quelvirtuale si nascondeva proprio, 43 anni, accusato dell’volontario aggravato dalla crudeltà ...

