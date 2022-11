Mediaset España? È una polveriera!

Leggi su tvzoom

(Di martedì 29 novembre 2022) Borja Prado mostra i denti aEl Pais, di Rosario G. Gomez e Cristina Galindo, pag. 48 La controversa docuserie Salvar al Rey ritrae le pericolose amicizie di Juan Carlos I e il ruolo di Manuel Prado y Colón de Carvajal, suo amministratore personale per due decenni, nella prima parte del suo regno. Un resoconto duro del re emerito e del suo amico intimo – costellato di relazioni privilegiate e affari loschi – che non è piaciuto a Borja Prado, figlio del confidente reale e, da sette mesi, presidente diin Spagna. La serie è stata prodotta da una società di produzione appartenente al gruppo che possiede Telecinco e, dopo la sua messa in onda, Prado ha detto a diversi interlocutori che la rete aveva oltrepassato “una linea rossa”, secondo fonti finanziarie. In qualità di presidente non esecutivo, carica assunta lo scorso aprile ...