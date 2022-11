Lei ha 23 anni | lui 71 | “Nessuno è d’accordo | ma io voglio sposarlo”

Leggi su tvzap

(Di martedì 29 novembre 2022) L’amore non ha età. Quante volte avete sentito dire questa frase? Vi sarà forse capitato di innamorarvi di un uomo più maturo o di essere attratti da una donna più adulta. Come è andata? Dura ancora o è finita? E se la storia è giunta al capolinea è stato per colpa del divario anagrafico? Troppe domande? Provate a rispondere a quest’ultima: secondo voi può funzionare una coppia in cui lei ha 23e lui 71? Se lo stanno chiedendo molti utenti del web, dopo aver letto lo sfogo di una ragazza sul social Reddit. La giovane ha raccontato di non sentirti compresa dalla sua famiglia e si è detta pronta a sposare il suo compagno. Leggi anche l’articolo —> Italia in lutto, ci lascia all’età di 99: la sua storia aveva colpito tutti La 23enne ha detto di essere fidanzata da duecon un “meraviglioso 71enne” di 48 ...