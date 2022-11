Il titolo Juve regge in Borsa | dai mercati fiducia a Scanavino

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo un inizio in forte perdita, ildellantus risale ine chiude la giornata dopo le dimissioni dell’intero CdA con una perdita contenuta pari a -0,93% a 0,2770 euro per azione. In apertura, le azioni della società bianconera erano arrivate a perdere anche il 10%, risalendo nel corso poi della giornata fino a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La societ di Torino andata in forte calo alla borsa di Milano dopo le dimissioni in blocco di ieri del consiglio di amministrazione. Stamane a Piazza Affari ildell'impresa arrivato a perdere oltre il 10%, venendo anche sospeso per eccessiva volatilit , cosa che peraltro sul mercato italiano capita relativamente frequentemente ai valori ...Ilpresenta infatti un andamento complessivamente ribassista ormai dal 2019 e non sembrano esserci ancora le condizioni per un'inversione. Con la sessione borsistica odierna il prezzo di ...Allegri potrebbe lasciare la gestione della panchina della Juventus ad una figura molto desiderata che porterebbe con sé tre nomi di peso ...Sul caso plusvalenze la Procura valuterà se ci sono gli estremi per la riapertura dell’indagine, il filone stipendi sarà fondamentale. Nel caso in cui venisse accertato il falso in bilancio il rischio ...