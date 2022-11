HIV | meno controlli e più infezioni | l’allarme del Cotugno

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –test di controllo e piùscoperte in fase già avanzata. È un trend estremamente preoccupante quello relativo ai casi di HIV e AIDS registrati aldi Napoli. Se nel 2020 gli accessi in ospedale per controllo e test di positività erano stati 664 e 52 erano stati i casi di infezione riscontrati, e nel 2021 su 564 accessi sono state 57 le positività su 169 nuovi casi complessivi in Campania (dato comunicato al COA dal CeRifARC e pubblicato nel Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità di Novembre 2022), al mese di novembre 2022 il numero di accessi in ospedale pere test è sceso a 358, ma si registra un aumento del numero delle positività. Ancor più grave è il ritardo con il quale i pazienti arrivano ad una diagnosi. “A causa della pandemia – spiega il ...

